Bambina di 10 anni violentata e incinta | trasferita con la mamma in una località protetta

Una Bambina stuprata e rimasta incinta a 10 anni. Il presunto responsabile della violenza ai danni di una bimba straniera ha 28 anni ed è originario dell'Asia meridionale. Era in Italia da poco più di un anno, da pochi mesi in Valtrompia, nel Bresciano. La piccola, originaria dell'Africa

Brescia - bambina di dieci anni violentata nel centro di accoglienza per migranti - L’accusa di violenza sessuale aggravata L’uomo sospettato di aver abusato della bambina di 10 anni è accusato di violenza sessuale aggravata e si trova in carcere in attesa del processo. . Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – anch’egli ospite del centro per migranti nella Valtrompia – avrebbe prima conquistato la fiducia della madre e poi avrebbe abusato della figlia. (Open.online)