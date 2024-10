Attacchi di Israele a Unifil, Tajani: «Non scapperemo dal Libano». E l’Ue si ricompatta (dopo 4 giorni) – Il video (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Attacchi di Israele alle basi Unifil nel sud del Libano? Quanto accaduto è «inaccettabile. I soldati italiani non si toccano». Lo ha ribadito oggi da Berlino il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, assicurando che ciononostante «non lasceremo le postazioni, anche perché è una decisione che spetta soltanto alle Nazioni unite. Noi non scappiamo dai luoghi dove ci sono delle difficoltà». Tajani ha anche allontanato con malcelato fastidio i sospetti lasciati filtrare da ambienti di governo israeliani che la missione Unifil sarebbe diventata un comodo scudo per la guerriglia di Hezbollah contro lo Stato ebraico. «I nostri soldati hanno sempre fatto il loro dovere, non sono terroristi di Hezbollah», ha tagliato corto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Glidialle basinel sud del? Quanto accaduto è «inaccettabile. I soldati italiani non si toccano». Lo ha ribadito oggi da Berlino il ministro degli Esteri italiano Antonio, assicurando che ciononostante «non lasceremo le postazioni, anche perché è una decisione che spetta soltanto alle Nazioni unite. Noi non scappiamo dai luoghi dove ci sono delle difficoltà».ha anche allontanato con malcelato fastidio i sospetti lasciati filtrare da ambienti di governo israeliani che la missionesarebbe diventata un comodo scudo per la guerriglia di Hezbollah contro lo Stato ebraico. «I nostri soldati hanno sempre fatto il loro dovere, non sono terroristi di Hezbollah», ha tagliato corto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

12 Ottobre – Quaranta nazioni contro Israele per gli attacchi alla missione Unfil - Quasi 5. 524 feriti. . Gli attacchi di Israele contro il Libano hanno provocato finora 2. L’esercito israeliano ha designato cinque nuove aree nel nord del Paese, lungo il confine con il Libano, come “zone militari chiuse”, mentre le sue truppe sono impegnate in combattimenti a terra contro Hezbollah nel sud del Libano. (Strumentipolitici.it)

Delrio (Pd) : “Attacchi Israele a Unifil vanno condannati - ritirare la missione sarebbe grave errore” - Per il senatore Pd Graziano Delrio "gli attacchi dell'Idf ai caschi blu in Libano vanno condannati, Ritirare la missione, come chiede Netanyahu, sarebbe un gravissimo errore. Piuttosto occorre rafforzarla", dice intervistato da Fanpage.it.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Onu condanna attacchi Israele all’Unifil. Nuove bombe su Gaza - L’Onu condanna gli attacchi israeliani alle basi Unifil nel sud del Libano. Continuano anche i bombardamenti su Gaza. Servizio di Massimiliano Cochi The post Onu condanna attacchi Israele all’Unifil. Nuove bombe su Gaza first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)