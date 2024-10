Aperte le domande per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio del Comune di Pisa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente di seggio elettorale possono presentare la relativa domanda.Per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori è necessario essere in possesso dei seguenti Pisatoday.it - Aperte le domande per l'iscrizione nell'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio del Comune di Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli elettori deldiche desiderano essere iscrittidelle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente dielettorale possono presentare la relativa domanda.Per l'è necessario essere in possesso dei seguenti

