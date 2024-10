AEW: Chris Jericho rivela di aver eseguito a WrestleDream il primo piledriver in carriera, ecco il motivo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una serata storica per Jericho ad AEW WrestleDream Il penultimo match di AEW WrestleDream a Tacoma questo sabato ha visto il leggendario Chris Jericho affrontare il campione mondiale ROH Mark Briscoe in un incontro inedito. Per Jericho, era un tentativo di conquistare il titolo ROH per la seconda volta nella sua illustre carriera. La controversia pre-match Durante un segmento di promo tra Chris Jericho e Mark Briscoe nella puntata di Dynamite del 2 ottobre, Jericho ha ricordato al mondo la sua capacità di essere provocatorio, dicendo a Mark che non era un wrestler bravo quanto il suo defunto fratello Jay Briscoe, scomparso in un incidente d’auto nel gennaio 2023. Zonawrestling.net - AEW: Chris Jericho rivela di aver eseguito a WrestleDream il primo piledriver in carriera, ecco il motivo Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una serata storica perad AEWIl penultimo match di AEWa Tacoma questo sabato ha visto il leggendarioaffrontare il campione mondiale ROH Mark Briscoe in un incontro inedito. Per, era un tentativo di conquistare il titolo ROH per la seconda volta nella sua illustre. La controversia pre-match Durante un segmento di promo trae Mark Briscoe nella puntata di Dynamite del 2 ottobre,ha ricordato al mondo la sua capacità di essere provocatorio, dicendo a Mark che non era un wrestler bravo quanto il suo defunto fratello Jay Briscoe, scomparso in un incidente d’auto nel gennaio 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

AEW WrestleDream : Mark Briscoe sconfigge Chris Jericho in un emozionante match per il titolo mondiale ROH - com/SussexCoChicken?ref_src=twsrc%5Etfw">@SussexCoChicken | @IAmJericho pic. Bryan Keith ha attaccato Briscoe, ma è riuscito a ottenere solo un conteggio di due prima che Rocky Romero intervenisse e scacciasse Keith. Jericho ha poi eseguito una hurricanrana dalla cima del paletto, ma Briscoe ha risposto con una serie di colpi. (Zonawrestling.net)

AEW : Chris Jericho torna a lottare in CMLL a 30 anni dall’ultima volta - Per l’occasione Chris Jericho è tornato a lottare in CMLL a 30 anni di distanza dall’ultima volta. com/4vEqOkpk6D— AEWJamie Hayter Skye BlueBillie Starkz (@JaxIrvin) September 14, 2024 Chris Jericho & Big Bill jumped Orange Cassidy backstage at Arena Mexico while he was cutting a promo… because he paid him $7,000 in pennies on Wednesday. (Zonawrestling.net)

VIDEO : Chris Jericho e Swerve Strickland insieme sul palco per una cover dei Rage Against The Machine - Nel corso della performance, ribattezzata All In All Night London, svoltasi all’O2 Forum, i Fozzy si sono lanciati in una cover dei Rage Against The Machine, assistiti anche da Strickland:“GRAZIE LONDRA! E grazie Swerve Strickland per esserti unito a noi per una cover dei Rage Against The Machine che ha sconvolto tutti!” Visualizza questo post su Instagram ... (Zonawrestling.net)