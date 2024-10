"Accessi abusivi" ai conti vip, le indagini: verso l'analisi dei dispositivi elettronici del bancario (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cominceranno a breve le verifiche sui dispositivi elettronici di Vincenzo Coviello, 52enne bancario originario di Bitonto indagato per abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Lo riporta l'Ansa. L'uomo è accusato di aver spiato Baritoday.it - "Accessi abusivi" ai conti vip, le indagini: verso l'analisi dei dispositivi elettronici del bancario Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cominceranno a breve le verifiche suidi Vincenzo Coviello, 52enneoriginario di Bitonto indagato per abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Lo riporta l'Ansa. L'uomo è accusato di aver spiato

