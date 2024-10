Lopinionista.it - “800 anni del Cantico delle Creature”, l’evento su Play2000

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’iniziativa si svolge a Roma all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede Interviene, tra gli altri, il cardinale Gianfranco Ravasi ROMA –, l’App di Tv2000 e inBlu2000, domani 15 ottobre 2024 alle ore 11, trasmette in diretta‘800del’ che si svolge a Roma all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede in occasione della XXIV settimana della lingua italiana nel mondo. L’iniziativa è organizzata dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede in collaborazione con il Cortile dei Gentili e con il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.