Unifil, 2 tank israeliani entrati in una nostra postazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Due carri armati israeliani "sono entrati con la forza" in una postazione dell'Unifil nel sud del Libano. Lo ha riferito la missione di peacekeeping Onu. Quotidiano.net - Unifil, 2 tank israeliani entrati in una nostra postazione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Due carri armati"sonocon la forza" in unadell'nel sud del Libano. Lo ha riferito la missione di peacekeeping Onu.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil : "Israeliani entrati in Libano e rientrati indietro" - I militari israeliani hanno condotto incursioni limitate in Libano, a ridosso della linea blu, e sono tornati indietro: spiega Andrea Tenenti, portavoce di Unifil, la missione di pace delle Nazioni Unite. Per ora non vi sarebbero combattimenti in corso sul territorio libanese. L'esercito regolare... (Today.it)