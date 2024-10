Un'altra tragedia in montagna: morta escursionista di 45 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) Un'altra tragedia della montagna nel Lecchese. Un'escursionista di 45 anni è morta oggi dopo una caduta dal Monte Legnone, nel territorio comunale di Colico. L'allarme è scattato poco dopo le ore 14 di domenica 13 ottobre e sul posto Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato Leccotoday.it - Un'altra tragedia in montagna: morta escursionista di 45 anni Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un'dellanel Lecchese. Un'di 45oggi dopo una caduta dal Monte Legnone, nel territorio comunale di Colico. L'allarme è scattato poco dopo le ore 14 di domenica 13 ottobre e sul posto Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia in montagna : precipita dal Sentiero delle rocce di Velloi e muore - Leggi anche: Ora solare, quando entra in vigore: tutti i dettagli Per motivi ancora in via di accertamento l’escursionista è precipitato lungo una parete di roccia per una cinquantina di metri, morendo sul colpo. . Tragedia in montagna: un escursionista ha perso la vita precipitando dal Sentiero delle rocce di Velloi, in Alto Adige. (Thesocialpost.it)

Tragedia in montagna : allevatore muore a Montesano sulla Marcellana - Un drammatico episodio si è verificato questa mattina a Montesano sulla Marcellana, dove un allevatore di 53 anni ha perso la vita, presumibilmente a causa di un malore. Il dramma L’uomo si trovava nei boschi quando è stato colto dal malessere fatale. Sul posto sono intervenuti... (Salernotoday.it)

Tragedia in Montagna : Due Vittime durante la Raccolta di Funghi - leggi tutto . Il recupero del corpo, complicato dalla zona impervia, è stato effettuato grazie all'uso di tecniche Saf (speleo-alpino-fluviale) e con l'assistenza di un. . L’incidente di Giuseppe Di Luca è avvenuto nei pressi di Rocca Santa Maria, nella zona del Ceppo, all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (Abruzzo24ore.tv)