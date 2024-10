Ucraina, le notizie del giorno del 13 ottobre: la diretta (Di domenica 13 ottobre 2024) La Russia ha annunciato di aver abbattuto nella notte almeno 13 droni kamikaze provenienti dall’Ucraina in almeno tre regioni del Paese. L’attacco da parte di Kiev è arrivato all’indomani dell’annuncio del presidente Zelensky di aver ottenuto “pacchetti di difesa per la protezione, sistemi di difesa aerea e investimenti nella produzione di droni e altre armi in Ucraina”. Si tratta, come ha spiegato lo stesso leader di Kiev dei risultati delle sue “visite a Londra, Parigi, Roma e Berlino”. “Ho presentato i dettagli del Piano della vittoria ai nostri partner. Ora lavoreremo a livello di team per massimizzare i nostri sforzi sia in prima linea che attraverso la diplomazia. Il nostro compito comune è quello di avvicinarci a una pace giusta, per l’Ucraina e per tutta l’Europa”, ha dichiarato Zelensky su X al termine del suo tour nella capitali europee. Lapresse.it - Ucraina, le notizie del giorno del 13 ottobre: la diretta Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La Russia ha annunciato di aver abbattuto nella notte almeno 13 droni kamikaze provenienti dall’in almeno tre regioni del Paese. L’attacco da parte di Kiev è arrivato all’indomani dell’annuncio del presidente Zelensky di aver ottenuto “pacchetti di difesa per la protezione, sistemi di difesa aerea e investimenti nella produzione di droni e altre armi in”. Si tratta, come ha spiegato lo stesso leader di Kiev dei risultati delle sue “visite a Londra, Parigi, Roma e Berlino”. “Ho presentato i dettagli del Piano della vittoria ai nostri partner. Ora lavoreremo a livello di team per massimizzare i nostri sforzi sia in prima linea che attraverso la diplomazia. Il nostro compito comune è quello di avvicinarci a una pace giusta, per l’e per tutta l’Europa”, ha dichiarato Zelensky su X al termine del suo tour nella capitali europee.

