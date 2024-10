Tragedia nella notte in Sardegna, centauro 45enne muore dopo aver sbattuto contro un guardrail (Di domenica 13 ottobre 2024) Un motociclista di 45 anni è morto dopo essere andato a sbattere contro il guardrail tra Carbonia e Perdaxius, nel Sud Sardegna . Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada provinciale 78. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei volontari 118 soccorso Narcao e della medicalizzata 118 del Sirai, intervenuti sul Feedpress.me - Tragedia nella notte in Sardegna, centauro 45enne muore dopo aver sbattuto contro un guardrail Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) Un motociclista di 45 anni è mortoessere andato a sbattereiltra Carbonia e Perdaxius, nel Sud. Pocola mezza, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso illlo del mezzo mentre percorreva la strada provinciale 78. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei volontari 118 soccorso Narcao e della medicalizzata 118 del Sirai, intervenuti sul

