Thesocialpost.it - Terribile incidente a Guidonia: 15enne travolto e ucciso in strada

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un tragicoè avvenuto a, dove un ragazzo di 15 anni di nome Roel Abedini, è stato investito ementre attraversava lavicino al cinema, in via Roma. L’è avvenuto il pomeriggio di sabato 12 ottobre, quando l’adolescente è statoda una Dacia Sandero guidata da un uomo di 71 anni. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori del 118 e il trasporto d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate, poco prima delle 21.Leggi anche: Schianto contro il pilone: macchina distrutta. È tragedia Le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale, hanno subito iniziato le indagini sul luogo dell’, all’altezza dell’incrocio con via Cesare Pascarella.