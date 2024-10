Oasport.it - Sinner-Djokovic non si gioca da 9 mesi. Precedenti leggermente favorevoli al serbo, ma gli ultimi due…

(Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikvs Novak, atto VIII. Saranno loro due i protagonisti della Finale del Masters1000 di Shanghai, che prenderà il via a partire dalle 10.30 italiane. L’azzurro e ilsi ritrovano dopo 9, ricordando la semifinale degli Australian Open di quest’anno in cuiriuscì nell’impresa, cioè quella di battere Nole nel penultimo atto dello Slam a Melbourne, cosa che non era mai riuscita a nessuno in precedenza. Un successo che ha dato il via a tutta una serie di riscontri straordinari che hanno portato il pusterese a conquistare lo Slam australiano e gli US Open in quest’annata, oltre a due Masters1000 (Miami e Cincinnati) e a un totale di sei titoli. Il tutto è stato certificato dalla vetta della classifica mondiale, già aritmetica fino alla fine del 2024.