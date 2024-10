Scoppia un incendio in albergo: quaranta intossicati, famiglia salvata al sesto piano (Di domenica 13 ottobre 2024) Un incendio ha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme (Padova) nella notte tra sabato e domenica 13 ottobre. Le fiamme, divampate dopo la mezzanotte in un vano tecnico al secondo piano, hanno prodotto molto fumo che ha invaso l'intera struttura. I 273 ospiti sono stati messi tutti in salvo dai Europa.today.it - Scoppia un incendio in albergo: quaranta intossicati, famiglia salvata al sesto piano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme (Padova) nella notte tra sabato e domenica 13 ottobre. Le fiamme, divampate dopo la mezzanotte in un vano tecnico al secondo, hanno prodotto molto fumo che ha invaso l'intera struttura. I 273 ospiti sono stati messi tutti in salvo dai

