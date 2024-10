Sbrisolona&Co 2024 a Mantova, tre giorni tra dolci profumi e degustazioni: quando e il programma (Di domenica 13 ottobre 2024) Mantova, 13 ottobre 2024 – Tutto pronto per la terza edizione di ‘Sbrisolona&Co’, in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, tra le vie del centro storico di Mantova. Un appuntamento gratuito imperdibile: per tre giorni la città sarà immersa dai profumi dei numerosi dessert caratteristici virgiliani tra cui la Sbrisolona, il prodotto più celebre della pasticceria regionale italiana. IL programma Celebrazione dell’eccellenza Mantovana “Sono entusiasta di annunciare il ritorno di Sbrisolona&Co, un appuntamento che ormai è diventato un simbolo per la nostra città – ha detto Iacopo Rebecchi, Assessore al Commercio del Comune di Mantova - Dal 18 al 20 ottobre, Mantova si trasformerà nel palcoscenico della dolcezza, dove la Sbrisolona, insieme a tante altre prelibatezze locali, sarà la vera protagonista. Ilgiorno.it - Sbrisolona&Co 2024 a Mantova, tre giorni tra dolci profumi e degustazioni: quando e il programma Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre– Tutto pronto per la terza edizione di ‘Sbrisolona&Co’, inda venerdì 18 a domenica 20 ottobre, tra le vie del centro storico di. Un appuntamento gratuito imperdibile: per trela città sarà immersa daidei numerosi dessert caratteristici virgiliani tra cui la Sbrisolona, il prodotto più celebre della pasticceria regionale italiana. ILCelebrazione dell’eccellenzana “Sono entusiasta di annunciare il ritorno di Sbrisolona&Co, un appuntamento che ormai è diventato un simbolo per la nostra città – ha detto Iacopo Rebecchi, Assessore al Commercio del Comune di- Dal 18 al 20 ottobre,si trasformerà nel palcoscenico della dolcezza, dove la Sbrisolona, insieme a tante altre prelibatezze locali, sarà la vera protagonista.

