Ilnapolista.it - Rosenthal “via gli ebrei dal Friuli”: «A Udine mi fecero un piacere, pochi mesi dopo andai al Liverpool»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Repubblica intervista Ronny, calciatore israeliano che nel 1990 fu molto vicino a vestire la maglia dell’se. La cronaca però racconta di scritte antisemite sul muro di cinta del club che impedirono l’ufficialità dell’acquisto. «go home» e «via glidal», si leggeva sui muri. Da lì l’se stracciò il suo contratto, adissero che avevano trovato un problema alla schiena durante le visite mediche di rito. Domani ala Nazionale sfiderà proprio Israele: quasi una nedi quella vergogna.non ci sarà: «Ci avevo pensato, ma ho preferito di no: mia moglie ha la sclerosi multipla e non possiamo viaggiare molto. Vorrei andare allo stadio quando la nazionale israeliana tornerà a giocare in Israele»., a distanza di tanti anni, asono annunciate manifestazioni pubbliche contro la nazionale israeliana.