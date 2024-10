RISULTATI: SAJ Final Bout #3 12.10.2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) I RISULTATI dello Show andato in scena Sabato a Cesate (MI): SAJ Final Bout 3Sabato 12 Ottobre – Cesate (MI) No DQ MatchLuca Bjorn batte Adriano Fatal 5 Way MatchCrimi batte Irene, Flamingo, Sadie Gibbs e Renzo Rose* Goro batte Mike Bird Unification Match for ASCA Tag Team Title/SAJ Tag Team TitleGGG (JJ Gale & El G SAJ battono SCD Grit (Connor Mills & Spencer) ASCA e unificano i Titoli Tag Team MatchThe Freshnas (Fabio & Martin Steers) battono Los Desperados (Arez & Latigo) Zozaya batte Lupo SAJ Openweight ChampionshipSebastian De Witt batte Luke Jacobs (c) e diventa Nuovo Campione!!! *Aggiunto al Match Zonawrestling.net - RISULTATI: SAJ Final Bout #3 12.10.2024 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Idello Show andato in scena Sabato a Cesate (MI): SAJ3Sabato 12 Ottobre – Cesate (MI) No DQ MatchLuca Bjorn batte Adriano Fatal 5 Way MatchCrimi batte Irene, Flamingo, Sadie Gibbs e Renzo Rose* Goro batte Mike Bird Unification Match for ASCA Tag Team Title/SAJ Tag Team TitleGGG (JJ Gale & El G SAJ battono SCD Grit (Connor Mills & Spencer) ASCA e unificano i Titoli Tag Team MatchThe Freshnas (Fabio & Martin Steers) battono Los Desperados (Arez & Latigo) Zozaya batte Lupo SAJ Openweight ChampionshipSebastian De Witt batte Luke Jacobs (c) e diventa Nuovo Campione!!! *Aggiunto al Match

