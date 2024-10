Rissa a Roma, tre ragazzi accoltellati fuori dalla discoteca: forse una spedizione punitiva (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 - Erano appena usciti da una discoteca i tre ragazzi accoltellati nella notte in zona Ostiense, a Roma. Si tratta di due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo, probabilmente un amico. Sono tutti italiani, nessuno di loro è in pericolo di vita. Avvicinati da 15 ragazzi Il movente è ancora tutto da accertare. Da una primissima ricostruzione, pare che intorno alle 4 i tre amici siano stati avvicinati da una quindicina di ragazzi che li hanno aggrediti. Nel parapiglia è spuntato un coltello e i tre sono stati colpiti. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato i due 18enni e il 20enne a terra con ferite di arma da taglio. Le vittime sono state trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi della Capitale. Quotidiano.net - Rissa a Roma, tre ragazzi accoltellati fuori dalla discoteca: forse una spedizione punitiva Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 - Erano appena usciti da unai trenella notte in zona Ostiense, a. Si tratta di due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo, probabilmente un amico. Sono tutti italiani, nessuno di loro è in pericolo di vita. Avvicinati da 15Il movente è ancora tutto da accertare. Da una primissima ricostruzione, pare che intorno alle 4 i tre amici siano stati avvicinati da una quindicina diche li hanno aggrediti. Nel parapiglia è spuntato un coltello e i tre sono stati colpiti. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato i due 18enni e il 20enne a terra con ferite di arma da taglio. Le vittime sono state trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi della Capitale.

Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Colombo per risalire ai responsabili dell'aggressione e ricostruire con esattezza la dinamica.

