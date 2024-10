Rapina una donna e sferra un pugno al suo fidanzato: attimi di terrore alla stazione di Grandate (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha rubato un telefono cellulare a una donna e poi ha colpito con un pugno al volto il convivente della donna che aveva cercato di bloccarlo. Nei guai uno straniero di 35 anni arrestato dai carabinieri di Olgiate Comasco. Il furto, o meglio, la Rapina è avvenuta alla stazione di Grandate nella Quicomo.it - Rapina una donna e sferra un pugno al suo fidanzato: attimi di terrore alla stazione di Grandate Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha rubato un telefono cellulare a unae poi ha colpito con unal volto il convivente dellache aveva cercato di bloccarlo. Nei guai uno straniero di 35 anni arrestato dai carabinieri di Olgiate Comasco. Il furto, o meglio, laè avvenutadinella

