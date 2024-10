PS5 Pro è la console più venduta su Amazon in svariati Paesi, inclusa l’Italia (Di domenica 13 ottobre 2024) Appena pochi giorni fa Sony Interactive Entertainment ha deciso di aprire i preordini di PS5 Pro presso i vari rivenditori online, tra i quali troviamo ovviamente anche Amazon. Ed appena poche ore dopo l’apertura di questa seconda ondata di preordini, la nuova console del colosso giapponese è riuscita ad imporsi rapidamente come l’hardware da gaming più prenotata sul celeberrimo retailer digitale in svariati Paesi. Difatti dando un’occhiata alle classifiche di vendita di Amazon (grazie alla segnalazione di MP1ST) è possibile costatare che PS5 Pro è riuscita in poche ore ad imporsi come la console più venduta su Amazon in gran parte dei principali mercati del mondo, tra i quali troviamo anche la nostra Italia. Game-experience.it - PS5 Pro è la console più venduta su Amazon in svariati Paesi, inclusa l’Italia Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Appena pochi giorni fa Sony Interactive Entertainment ha deciso di aprire i preordini di PS5 Pro presso i vari rivenditori online, tra i quali troviamo ovviamente anche. Ed appena poche ore dopo l’apertura di questa seconda ondata di preordini, la nuovadel colosso giapponese è riuscita ad imporsi rapidamente come l’hardware da gaming più prenotata sul celeberrimo retailer digitale in. Difatti dando un’occhiata alle classifiche di vendita di(grazie alla segnalazione di MP1ST) è possibile costatare che PS5 Pro è riuscita in poche ore ad imporsi come lapiùsuin gran parte dei principali mercati del mondo, tra i quali troviamo anche la nostra Italia.

