Ottobre come agosto, Torre Faro presa d'assalto: mezz'ora di attesa per raggiungere il parcheggio (Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno mezz'ora di attesa in fila in auto per chi questo pomeriggio ha deciso di recarsi a Capo Peloro. Tantissimi gli utenti che hanno preso d'assalto il villaggio della riviera, complici il sole e il clima mite, ma anche la possibilità di visitare il Faro come previsto dal programma delle Messinatoday.it - Ottobre come agosto, Torre Faro presa d'assalto: mezz'ora di attesa per raggiungere il parcheggio Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno'ora diin fila in auto per chi questo pomeriggio ha deciso di recarsi a Capo Peloro. Tantissimi gli utenti che hanno preso d'il villaggio della riviera, complici il sole e il clima mite, ma anche la possibilità di visitare ilprevisto dal programma delle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Medioriente - a un anno dal 7 ottobre attesa per attacco Israele : Iran ferma voli - Il 1° ottobre Teheran aveva lanciato circa 200 missili balistici contro il territorio israeliano definendola una risposta alle uccisioni di Hassan Nasrallah in Libano e di quella, che risaliva al 31 luglio, del capo di Hamas Ismail Haniyeh nel cuore di Teheran. L’annuncio è aggiunto qualche ora dopo che Gallant aveva minacciato l’Iran alludendo alla distruzione di Gaza e del Libano: “Gli iraniani ... (Lapresse.it)

Attesa per l'attacco di Israele a un anno dal 7 ottobre. L'Iran ferma i voli -   Per lo stop dei voli l'Iran non ha fornito motivazioni e neanche dettagli. Il 1° ottobre Teheran aveva lanciato circa 200 missili balistici contro il territorio israeliano definendola una risposta alle uccisioni di Hassan Nasrallah in Libano e di quella, che risaliva al 31 luglio, del capo di Hamas Ismail Haniyeh nel cuore di Teheran. (Iltempo.it)

Al Teatro Golden arriva “Il piacere dell’attesa” dal 3 ottobre - I tre universi si incontrano, si scontrano, si confrontano, fino ad arrivare ad una soluzione finale, che può sembrare anacronistica.  Teatro Golden Indirizzo: Via Taranto, 36, 00182 Roma RM Telefono: 06 7049 3826 . E’ una persona speciale: parla con le piante, canta con loro, ha la possibilità , durante la sua attività manuale, di riflettere sul senso delle cose…un privilegiato. (Romadailynews.it)