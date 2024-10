Ottobre come agosto, Capo Peloro presa d'assalto: mezz'ora di attesa per raggiungere il Faro (Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno mezz'ora di attesa in fila in auto per chi questo pomeriggio ha deciso di recarsi a Capo Peloro. Tantissimi gli utenti che hanno preso d'assalto il villaggio della riviera, complici il sole e il clima mite, ma anche la possibilità di visitare il Faro come previsto dal programma delle Messinatoday.it - Ottobre come agosto, Capo Peloro presa d'assalto: mezz'ora di attesa per raggiungere il Faro Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno'ora diin fila in auto per chi questo pomeriggio ha deciso di recarsi a. Tantissimi gli utenti che hanno preso d'il villaggio della riviera, complici il sole e il clima mite, ma anche la possibilità di visitare ilprevisto dal programma delle

