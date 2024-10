Novara, addio al "Paolo di piazza Duomo" (Di domenica 13 ottobre 2024) Si chiamava Paolo Mazzotti, ma per tutti era "il Paolo di piazza Duomo".Sostava sotto i portici e accettava qualche euro "per un caffè", come diceva lui, senza mai essere insistente. Era diventato una figura che faceva parte della città, era un punto di riferimento certo per chi passava nella Novaratoday.it - Novara, addio al "Paolo di piazza Duomo" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si chiamavaMazzotti, ma per tutti era "ildi".Sostava sotto i portici e accettava qualche euro "per un caffè", come diceva lui, senza mai essere insistente. Era diventato una figura che faceva parte della città, era un punto di riferimento certo per chi passava nella

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ti sei rifatta le labbra?” - la domanda di Enzo Paolo spiazza Carmen Russo. E lei replica così - Sono iconici” testimoniano quanto la coppia possa aver portato una ventata di aria fresca in una casa dove si fatica a carburare in termini di share e ascolti. Nella casa del Grande Fratello Enzo Paolo Turchi, nonostante l’umore ballerino (per rimanere in tema) degli ultimi giorni, continua a regalare al pubblico perle di gossip. (Ilfattoquotidiano.it)

Gangi - un nuovo volto per piazza San Paolo : al lavoro 15 disoccupati - Quindici disoccupati al lavoro a Gangi per dare un nuovo volto a piazza San Paolo. L'iniziativa è finanziata dalla Regione, attraverso il Centro per l'impiego dell'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali e del lavoro. In 74 giorni lavorativi si dovrà realizzare il rifacimento della... (Palermotoday.it)

"Alla fine ho detto sì" - in esclusiva un estratto dal libro 'Piazza Grande" di don Paolo Razzauti e Mauro Zucchelli - Si intitola “Piazza Grande ed è il racconto di oltre mezzo secolo di storia della città di Livorno (e della sua diocesi) condensato nel libro che monsignor Paolo Razzauti ha scritto insieme a Mauro Zucchelli, per lunghi anni cronista de Il Tirreno. Nonn una semplice autobiografia (come dice don... (Livornotoday.it)