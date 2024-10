Nations League 2024 2025 | l’Inghilterra si riscatta con un tris in Finlandia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la rovinosa caduta interna a Wembley,del ct ad interim Carsley rialza la testa nel successivo impegno della gruppo 2 della Lega B della, andando a vincere in casa della sempre insidiosa, che come di consueto dal canto suo c’ha messo dinamismo e voglia di coprire il campo per lasciare pochi spazi. Alla fine, neldegli ospiti, ad aprire le danze è una giocata in velocità che libera Jack Grealish al tiro, lui che ha dovuto vedere il cammino dei Tre Leoni agli ultimi Europei da casa sul divano per scelta tecnica di Southgate, poi dimissionario. E nel secondo tempo, con una gestione non proprio impeccabile, c’è pur sempre la rete di Trent Alexander Arnold che chiude i giochi e ila opera di Declan Rice per arrotondare il punteggio. Di Hoskonen il gol della bandiera.