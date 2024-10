Milano-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per Milano-Trento, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I meneghini di Roberto Piazza, dopo aver superato con un secco 3-0 Civitanova, vuole sfruttare nuovamente il campo di casa per fermare una delle big del campionato. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà gli uomini di Fabio Soli, reduci dai successi contro Cisterna e Taranto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 13 ottobre all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Allianz Milano ed Itas Trentino della massima serie del campionato italiano di volley maschile. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato didi. I meneghini di Roberto Piazza, dopo aver superato con un secco 3-0 Civitanova, vuole sfruttare nuovamente il campo di casa per fermare una delle big del campionato. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà gli uomini di Fabio Soli, reduci dai successi contro Cisterna e Taranto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 13 ottobre all’Allianz Cloud (Palalido) di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Allianzed Itas Trentino della massima serie del campionato italiano di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superlega - Trento in trasferta cerca punti contro Milano - Il Trentino Volley si prepara per affrontare fuori casa la Powervolley Milano: appuntamento domenica 13 ottobre alle 19. . Milano è reduce da una vittoria importante contro Civitanova. Terza giornata di campionato. la formazione di Fabio Soli affronta la seconda partita fuori casa della stagione. (Trentotoday.it)

Volley - terza giornata di Superlega senza respiro! Super sfide a Modena - Milano e Civitanova. Piacenza : occhio a Cisterna - 30, infine, la Rana Verona va a caccia del secondo successo consecutivo ospitando la neo-promossa Grottazzolina che non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale ma che arriva da una sconfitta abbastanza pesante sul campo di Modena. Domenica alle 16. Il pronostico è tutto per la formazione umbra che però domenica non ha incantato contro Padova, lasciando un punto per strada e oggi cercherà ... (Oasport.it)

Volley - Michieletto trascina Trento alla vittoria in Superlega. Perugia si salva al tie-break - Milano stende Civitanova - Trento ha regolato Taranto dominando i primi due parziali e imponendosi ai vantaggi nella terza frazione, vincendo per 3-0 sotto i colpi di Alessandro Michieletto (17 punti, 3 muri), Flavio Gualberto (11, 3 muri) e Gabi Garcia (12), 9 punti per Daniele Lavia. RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI Itas Trentino vs Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-13; 25-18; 26-24) Allianz Milano vs Cucine Lube ... (Oasport.it)