Milano batte Brescia trascinata da un super Dimitrijevic (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – Sudando fino all'ultimo secondo, ma esultando al suono della sirena. Così l'Olimpia Milano si aggiudica il derby lombardo contro la Germani Brescia per 88-85 in una gara ad alto ritmo e mostrano qualche timido passo avanti nel el gioco di fronte ai Bresciani che confermano le ottime cose fatte vedere in questo inizio stagione. La cartina di tornasole per l'EA7 è Dimitrijevic che chiude con 6/9 da 2 e 6 assist, come anche Brooks che ha messo in mostra le sue capacità balistiche con 4/6 da 2 e 1/3 da 3. Milano trova buone note anche da McCormack, solido con 11 punti e 7 rimbalzi, pur contro il "maestro" Bilan autore di 14 punti. Per la squadra di Poeta gran 2° tempo di Della Valle nella quale ha segnato 14 dei suoi 19 punti, trovando anche un altro riferimento offensivo in Ndour che ha chiuso con 5/8 da 2. Sport.quotidiano.net - Milano batte Brescia trascinata da un super Dimitrijevic Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Sudando fino all'ultimo secondo, ma esultando al suono della sirena. Così l'Olimpiasi aggiudica il derby lombardo contro la Germaniper 88-85 in una gara ad alto ritmo e mostrano qualche timido passo avanti nel el gioco di fronte aini che confermano le ottime cose fatte vedere in questo inizio stagione. La cartina di tornasole per l'EA7 èche chiude con 6/9 da 2 e 6 assist, come anche Brooks che ha messo in mostra le sue capacità balistiche con 4/6 da 2 e 1/3 da 3.trova buone note anche da McCormack, solido con 11 punti e 7 rimbalzi, pur contro il "maestro" Bilan autore di 14 punti. Per la squadra di Poeta gran 2° tempo di Della Valle nella quale ha segnato 14 dei suoi 19 punti, trovando anche un altro riferimento offensivo in Ndour che ha chiuso con 5/8 da 2.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket A1 2024/2025 : Brescia spaventa Milano - ma l’Olimpia vince 88-85 al Forum - Un match equilibrato che si decide soltanto nel finale, con una gran difesa della squadra di Messina sull’azione che avrebbe potuto portare la Germani al supplementare. Chiude con 16 punti, mentre Della Valle ne mette 19, Bilan 14 e Ndour 15. Alla fine è Bilan che si prende una tripla dell’ave maria allo scadere, trovando però il ferro. (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Brescia 72-63 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 20? – Ivanovic per Bilan che schiaccia: 45-45 19? – Della Valle non sbaglia dall’angolo la tripla del 45-43. La palla a due tra pochissimi minuti! The post LIVE – Olimpia Milano-Brescia 72-63: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. . Il live in diretta di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Brescia 51-49 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Si chiude il quarto. Derby lombardo di altissimo livello tra due formazioni che partono con l’obiettivo di giocarsi il titolo fino all’ultimo: coach Poeta si presenta da ex con un bottino di due successi nelle prime due partite, mentre l’Olimpia ha centrato la prima vittoria in campionato la scorsa settimana, ma è anche reduce dal successo in Eurolega contro Paris. (Sportface.it)