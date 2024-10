Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil”. La replica: “Cercheremo di evitare vittime” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgia Meloni chiama Benjamin Netanyahu per ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La L'articolo Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil”. La replica: “Cercheremo di evitare vittime” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil”. La replica: “Cercheremo di evitare vittime” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgiachiama Benjaminper ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La L'articolo: “”. La: “di” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

