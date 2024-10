Maxi incidente a Treviglio, ma è solo un’esercitazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Treviglio. Sembrava l’ennesimo gravissimo incidente, visto l’ingente dispiegamento di mezzi di soccorso. Invece, quella di domenica mattina (13 ottobre) sull’autostrada A35 Brebemi, è stata solo un’esercitazione “mirata a potenziare e verificare l’efficacia e tempestività del servizio di emergenza, salvataggio, soccorso e assistenza – spiegano dalla Prefettura di Bergamo -. L’obiettivo primario è stato quello di ottimizzare il coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nella gestione delle criticità che si sviluppano in caso di incidente in galleria, assicurando così la massima sicurezza ai viaggiatori”. Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Bergamo, appunto. Bergamonews.it - Maxi incidente a Treviglio, ma è solo un’esercitazione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 13 ottobre 2024). Sembrava l’ennesimo gravissimo, visto l’ingente dispiegamento di mezzi di soccorso. Invece, quella di domenica mattina (13 ottobre) sull’autostrada A35 Brebemi, è stata“mirata a potenziare e verificare l’efficacia e tempestività del servizio di emergenza, salvataggio, soccorso e assistenza – spiegano dalla Prefettura di Bergamo -. L’obiettivo primario è stato quello di ottimizzare il coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nella gestione delle criticità che si sviluppano in caso diin galleria, assicurando così la massima sicurezza ai viaggiatori”. Le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Bergamo, appunto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Marco Fantini rassicura i fan dopo l’incidente : “Nessuna frattura - solo qualche punto” - Il marito dell’influencer Beatrice Valli ha utilizzato le sue Instagram Stories per informare i suoi follower sul suo stato di salute, rassicurando subito tutti che, nonostante il forte spavento, le…. L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini, ha recentemente condiviso sui social un aggiornamento importante riguardante un incidente in scooter che lo ha coinvolto. (Mistermovie.it)

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - Frasi come “Riposa in pace bello mio”, “vola in alto Edo”, e “ti volevamo tutti bene” sono apparse nei commenti, accompagnate da foto e ricordi condivisi. Parole spezzate dal dolore, ma unite da un comune senso di affetto e amicizia verso Edoardo. Sui social il ricordo straziante degli amici. “Mi mancherai per sempre”, scrive un amico, mentre altri riflettono sulla fragilità della vita: “Pensare ... (Dayitalianews.com)

“Nostra figlia è morta in un incidente”. Lutto nella musica - la giovane cantante aveva solo 17 anni - Grande fan dei Flaming Lips, la giovane aveva incontrato per la prima volta il frontman della band, Wayne Coyne, nel 2018 durante un concerto a Calgary, grazie ai suoi genitori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jude Smith (@judesmithjude) Domenica, Coyne ha ricordato Nell Smith durante il concerto dei Flaming Lips a Portland, con un ... (Caffeinamagazine.it)