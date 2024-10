LIVE Sinner-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: tra poco la finale per il titolo (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Il serbo, attuale n.4 del mondo, ha vinto ben quattro volte il Masters 1000 di Shanghai: 2012, 2013, 2015 e 2018. 10.10 Djokovic, negli ultimi mesi, non parte più favorito contro Alcaraz e Sinner. Tuttavia nella partita secca, soprattutto se 2 su 3, può ancora batterli. E le Olimpiadi di Parigi 2024 insegnano 10.08 Sinner e Djokovic non si affrontano da ben 9 mesi. I precedenti vedono il serbo in vantaggio 4-3, ma l’inerzia è cambiata. Gli ultimi due infatti li ha vinti l’italiano: l’indelebile 6-2, 2-6, 7-5 nella semifinale di Coppa Davis 2023 (il match che di fatto ha sancito il passaggio di consegne tra i due) e la semifinale degli Australian Open 2024 (6-1, 6-2, 6-7, 6-3). 10.07 Sinner va a caccia del terzo Masters 1000 stagionale dopo Miami e Cincinnati. Tutti sul cemento. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: tra poco la finale per il titolo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.12 Il serbo, attuale n.4 del mondo, ha vinto ben quattro volte il Masters 1000 di: 2012, 2013, 2015 e 2018. 10.10, negli ultimi mesi, non parte più favorito contro Alcaraz e. Tuttavia nella partita secca, soprattutto se 2 su 3, può ancora batterli. E le Olimpiadi di Parigiinsegnano 10.08non si affrontano da ben 9 mesi. I precedenti vedono il serbo in vantaggio 4-3, ma l’inerzia è cambiata. Gli ultimi due infatti li ha vinti l’italiano: l’indelebile 6-2, 2-6, 7-5 nella semidi Coppa Davis 2023 (il match che di fatto ha sancito il passaggio di consegne tra i due) e la semidegli Australian Open(6-1, 6-2, 6-7, 6-3). 10.07va a caccia del terzo Masters 1000 stagionale dopo Miami e Cincinnati. Tutti sul cemento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner-Djokovic - la diretta live della finale dell’ATP Shanghai : Jannik a caccia del settimo titolo del 2024 - La diretta di Sinner-Djokovic oggi al Masters di Shanghai: la cronaca della partita e gli aggiornamenti live.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La finale Sinner-Djokovic vale molto più di una finale - Per arrivare alla finale contro Sinner, Nole ha dovuto faticare non poco. Da una parte della rete c'è l’italiano che occupa la prima posizione della classifica ATP, dall’altra il serbo, attuale numero 4, che è stato il padrone indiscusso del tennis mondiale per più di un decennio. «Sono molto contento di giocare questa finale, Shanghai è un torneo speciale e spero di fare un’ottima partita, non ... (Gqitalia.it)

Sinner-Djokovic non si gioca da 9 mesi. Precedenti leggermente favorevoli al serbo - ma gli ultimi due… - Un successo che ha dato il via a tutta una serie di riscontri straordinari che hanno portato il pusterese a conquistare lo Slam australiano e gli US Open in quest’annata, oltre a due Masters1000 (Miami e Cincinnati) e a un totale di sei titoli. L’azzurro e il serbo si ritrovano dopo 9 mesi, ricordando la semifinale degli Australian Open di quest’anno in cui Sinner riuscì nell’impresa, cioè ... (Oasport.it)