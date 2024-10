Ilrestodelcarlino.it - L’aurora boreale immortalata da Mattia Frenguelli

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lo spettacolo delè stato immortalato anche dal fotografo. Nello scatto Villa Lucio, la pittoresca baita casetta che si trova nel territorio di Bolognola., tolentinate, è un fotografo di professione che gira il mondo un po’ per passione e un po’ per professione, imbarcato al momento su navi da crociera. "Sono tornato in Italia da poco – racconta – e, dopo aver visto aurore boreali davvero a potenze elevate nei Paesi del Nord, non ho voluto perdermi questo grande fenomeno che è arrivato persino da noi, addirittura per ben due volte nell’arco di pochi mesi. Ho scelto una location semplice, simbolo della nostra provincia. La famosa casetta Villa Lucio, tra i Piani di Ragnolo e Bolognola. Vederequa in Italia è una cosa totalmente diversa e sopratutto non molto visibile a occhio nudo come nei Paesi del Nord.