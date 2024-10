Oasport.it - Kueng e Brown vincono la Cronometro delle Nazioni. Luca Giaimi 2° tra gli under 23, podio Guazzini

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) A Les Herbiers (Francia) è andata in scena la, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione per quanto riguardo le prove contro il tempo. Stefansi è imposto tra i professionisti, coprendo i 45,43 km del tracciato in 51’53” (media oraria di 52.534). Lo svizzero della Groupama-FDJ ha preceduto di quattro secondi l’australiano Jay Vine (UAE Emirates) e di cinque secondi il danese Johan Price-Pejtersen (Bahrain-Victorious). Il 30enne nativo di Wil, Campione d’Europa anel 2020 e nel 2021 (argento poche settimane fa alle spalle del nostro Edoardo Affini), ha trionfato in questo evento per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2022 e del 2021, alzando le braccia al cielo per la terza volta in stagione dopo le affermazioni ai Campionati Nazionali e nella tappa conclusiva della Vuelta di Spagna.