Italia-Israele Adani | Strada tracciata nelle ultime partite va seguita

(Di domenica 13 ottobre 2024) Danieleha parlato alla vigilia di, match della quarta giornata della Nations League 2024/2025 che vedrà gli Azzurri del ct Luciano Spalletti impegnati domani sera a Udine. L’opinionista di RaiSport crede nella necessità di dare continuità alle idee messe in campo contro il Belgio. “Non mi aspetto molti cambi – spiega – c’è unagiocate e bisogna continuare a seguirla. C’è un blocco chiaro e andrà seguito sia per le scelte di formazione che per le idee tecnico-tattiche.” La squalifica di Pellegrini ha indotto Spalletti a convocare Zaniolo. Su quest’ultimodice la sua: “Partirà dalla panchina e potrà essere utile a gara in corso, sicuramente dovrà scalare delle gerarchie. E’ a disposizione. Vicario in porta? Tutto quel che riceve se lo merita con il lavoro, è un gran bravo ragazzo e un portiere serio.