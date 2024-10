Israele, Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgia Meloni chiama Benjamin Netanyahu per ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – riferisce Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui "ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, L'articolo Israele, Meloni sente Netanyahu: “Inaccettabile attacco a Unifil” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgiachiama Benjaminper ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi dicontro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – riferisce Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui "ha ribadito l'inaccettabilità chesia stata attaccata dalle forze armate israeliane, L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Israele sfonda i cancelli per sloggiare Unifil. Meloni chiama Netanyahu : “Basta attacchi” - Hanno chiesto più volte che la base spegnesse le luci. Netanyahu ricorda che le Idf hanno già avanzato questa richiesta che è stata “costantemente respinta”, un rifiuto a suo dire, “interamente finalizzato a fornire scudi umani ai terroristi Hezbollah”. Unifil ha aggiunto che 15 caschi blu sono stati colpiti dal fumo emesso dopo che le forze israeliane hanno sparato diversi colpi nella stessa ... (Secoloditalia.it)

