Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca restano gravissime le condizioni dei 3 bambini

Le condizioni dei 3 piccoli pazienti arrivati ieri in codice rosso a seguito del gravissimo Incidente avvenuto sulla scorrimento veloce Palermo-Sciacca permangono critiche e la prognosi è riservata . Particolare apprensione desta il fratellino più grande che, a seguito delle gravi emorragie cerebrali, ha già subito un delicato intervento neurochirurgico d'urgenza. Anche il secondo bambino presenta

Incidente sulla Palermo-Sciacca - morta una coppia. Gravissimi i tre figli piccoli -   "Conoscevo il papà perché lavorava da 20 anni in un'azienda agricola, era uno di famiglia. La moglie, nel luglio scorso aveva chiesto il ricongiungimento con la famiglia e li stava accompagnando al porto per andare a prendere le ultime cose da portare qua in Sicilia". Lo ha detto ad AGI il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, dopo l'incidente stradale, con tre morti, avvenuto questa mattina, ... (Agi.it)

Hanno perso i genitori nell'incidente sulla Palermo-Sciacca - il sindaco Ruvolo : "La comunità si prenderà cura dei tre bimbi" - "Stamattina lo zio dei ragazzini ovvero il fratello del ragazzo morto, lo zio del padre e il fratello della madre, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale a Palermo per seguire da vicino la situazione dei tre bambini. Ho sentito anche la dirigente scolastica dell'istituto dove... (Agrigentonotizie.it)

