Il ripristino della sponda del torrente Pignone

Via libera al contributo per circa 600mila euro di risorse nazionali per tre interventi di difesa del suolo in Liguria, individuati come prioritari nell'ambito del Programma triennale approvato dalla Regione del 2024, sulla base delle urgenze e del livello di rischio della criticità idrogeologica. I lavori verranno realizzati nel 2025 con il cofinanziamento dei Comuni, individuati quali enti attuatori: a Beverino verrà ripristinata la sponda destra del torrente Pignone in località Memola (176.340 euro). Altri interventi previsti a Isola del Cantone, nell'area metropolitana genovese, dove il finanziamento riguarda l'opera di difesa spondale del rio Prarolo a valle dell'abitato della frazione Prarolo (183.715 euro).

