Il personaggio. La “stellina“ Nico Paz strega anche l’Argentina (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutti pazzi di Nico Paz, la nuova stella del Como che ora fa gola a tante squadre internazionali. L’argentino, che ha da poco compiuto vent’anni, si è messo in luce in questo inizio campionato in serie A con la maglia dei lariani e venerdì scorso al Maradona, contro il Napoli, ha strabiliato il pubblico con le sue giocate. Il richiamo al “Pibe“ è stato immediato, oppure quello con Zidane, pur essendo un giocatore strutturalmente diverso. Alto quasi 1,90, non è un palleggiatore, né un calciatore da numeri ad effetto. Nico Paz rende semplice quello che sembra difficile e il suo ultimo passaggio, verso la punta, è quasi sempre di precisione straordinaria. Se un paragone si può azzardare è un Rivera moderno: chi ha visto giocare “l’Abatino“, può capire. Sport.quotidiano.net - Il personaggio. La “stellina“ Nico Paz strega anche l’Argentina Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Tutti pazzi diPaz, la nuova stella del Como che ora fa gola a tante squadre internazionali. L’argentino, che ha da poco compiuto vent’anni, si è messo in luce in questo inizio campionato in serie A con la maglia dei lariani e venerdì scorso al Maradona, contro il Napoli, ha strabiliato il pubblico con le sue giocate. Il richiamo al “Pibe“ è stato immediato, oppure quello con Zidane, pur essendo un giocatore strutturalmente diverso. Alto quasi 1,90, non è un palleggiatore, né un calciatore da numeri ad effetto.Paz rende semplice quello che sembra difficile e il suo ultimo passaggio, verso la punta, è quasi sempre di precisione straordinaria. Se un paragone si può azzardare è un Rivera moderno: chi ha visto giocare “l’Abatino“, può capire.

