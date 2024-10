"Il Pd non è credibile per governare l’Italia. Il partito è più isolato rispetto a due anni fa" (Di domenica 13 ottobre 2024) "La segretaria Schlein ha poco tempo davanti per cambiare il Pd, che ancora oggi ospita tutto ciò che è contro natura, ragione e decenza" a cominciare da "un gruppo dirigente che nel 90 per cento dei casi non rappresenta nulla né nei territori né nella società italiana". Ne è convinto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca (nella foto), intervenuto alla Festa dell’ottimismo organizzata dal Foglio a Firenze. Perché, chiede De Luca, "si deve attaccare un presidente di Regione eletto con il 70 per cento dei voti, mentre a Napoli città il Pd è al 12? È ragionevole che un partito politico, anziché sostenere quei pochi con un radicamento territoriale, si metta a sostenere quelli che non hanno mai conquistato un voto nei territori e che hanno come obiettivo il difendere la propria corrente e fondoschiena?". Quotidiano.net - "Il Pd non è credibile per governare l’Italia. Il partito è più isolato rispetto a due anni fa" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "La segretaria Schlein ha poco tempo davanti per cambiare il Pd, che ancora oggi ospita tutto ciò che è contro natura, ragione e decenza" a cominciare da "un gruppo dirigente che nel 90 per cento dei casi non rappresenta nulla né nei territori né nella società italiana". Ne è convinto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca (nella foto), intervenuto alla Festa dell’ottimismo organizzata dal Foglio a Firenze. Perché, chiede De Luca, "si deve attaccare un presidente di Regione eletto con il 70 per cento dei voti, mentre a Napoli città il Pd è al 12? È ragionevole che unpolitico, anziché sostenere quei pochi con un radicamento territoriale, si metta a sostenere quelli che non hanno mai conquistato un voto nei territori e che hanno come obiettivo il difendere la propria corrente e fondoschiena?".

