Ilgiorno.it - Il Mufoco sarà museo nazionale. Dal neoministro Giuli arriva l’ok

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ildiventerà. L’annunciodirettamente dalalla Cultura Alessandro, che ha parlato di un grande progetto italiano sulla fotografia che nascerà proprio attorno al polo cinisellese. Un lungo percorso iniziato anni fa e che aveva già portato al, il primoitaliano di fotografia contemporanea, esponenti di spicco del Governo. Dalle dichiarazioni si passa ora ai fatti. L’amministrazione ha già approvato il nuovo statuto che porta la denominazione di. Città Metropolitana farà lo stesso e il documento passerà, infine, dal voto del consiglio comunale. "Ci siamo impegnati come non mai per valorizzare il, riconoscendone l’importanza e l’unicità.