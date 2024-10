Hotel va a fuoco nella notte, famiglia intrappolata: interviene l’autoscala (Di domenica 13 ottobre 2024) Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. L’allarme è stato lanciato mezz’ora dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi per spegnere le fiamme che hanno invaso l’Hotel e trarre in salvo gli ospiti. nella struttura, in quel momento, erano presenti 273 persone. I pompieri sono intervenuti con un’autoscala per far evacuare l’edificio da una famiglia con un bambino piccolo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia nella notte Leggi anche: Tragedia ferroviaria in Italia, circolazione sospesa: cos’è successo A fuoco un Hotel di Abano Terme: cos’è successo L’incendio è scoppiato nella notte. L’Hotel Alexander, situato in via Ungheria ad Abano Terme, nella provincia di Padova, ha preso fuoco mentre era pieno di ospiti al suo interno. Tvzap.it - Hotel va a fuoco nella notte, famiglia intrappolata: interviene l’autoscala Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un vasto incendio è scoppiatotra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. L’allarme è stato lanciato mezz’ora dopo la mezza. I vigili delsono intervenuti con diversi mezzi per spegnere le fiamme che hanno invaso l’e trarre in salvo gli ospiti.struttura, in quel momento, erano presenti 273 persone. I pompieri sono intervenuti con un’autoscala per far evacuare l’edificio da unacon un bambino piccolo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in ItaliaLeggi anche: Tragedia ferroviaria in Italia, circolazione sospesa: cos’è successo Aundi Abano Terme: cos’è successo L’incendio è scoppiato. L’Alexander, situato in via Ungheria ad Abano Terme,provincia di Padova, ha presomentre era pieno di ospiti al suo interno.

