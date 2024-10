«Ho scelto sempre e solo con l'istinto, eppure ho avuto la fortuna di tenere assieme carriera e vita privata» racconta l'attrice, ora protagonista di "Parthenope" di Paolo Sorrentino. E qui getta uno sguardo al passato - da Gino Paoli a Gérard Mastroianni - contravvenendo alla sua regola numero uno: "qui, ora" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ricordo più bello dei suoi oltre 150 set? «Quando giravo Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi, nel 1988, e organizzavamo belle scampagnate. Una volta ho incontrato persino Gino Bartali: mi ha fatto assaggiare la rosticciana, costine di maiale della tradizione toscana. Di-vi-na!». Ride Stefania Sandrelli (una risata inconfondibile), poi ci pensa meglio: «Con ogni regista ci sono stati episodi memorabili» precisa. Ma è la prima risposta, a bruciapelo, che conta. Iodonna.it - «Ho scelto sempre e solo con l'istinto, eppure ho avuto la fortuna di tenere assieme carriera e vita privata» racconta l'attrice, ora protagonista di "Parthenope" di Paolo Sorrentino. E qui getta uno sguardo al passato - da Gino Paoli a Gérard Mastroianni - contravvenendo alla sua regola numero uno: "qui, ora" Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ricordo più bello dei suoi oltre 150 set? «Quando giravo Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi, nel 1988, e organizzavamo belle scampagnate. Una volta ho incontrato persinoBartali: mi ha fatto assaggiare la rosticciana, costine di maiale della tradizione toscana. Di-vi-na!». Ride Stefania Sandrelli (una risata inconfondibile), poi ci pensa meglio: «Con ogni regista ci sono stati episodi memorabili» precisa. Ma è la prima risposta, a bruciapelo, che conta.

