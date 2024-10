Highlights e gol Austria-Norvegia 5-1: Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 13 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Austria-Norvegia 5-1, match del gruppo 3 di Lega B di Nations League 2024/2025. Arriva la goleada dell’Austria che si impone 5-0 grazie alla doppietta di Arnautovic (8? e 49?), alle reti di Lienhart (58?), Posch (62?), Gregoritsch (71?). Inutile la rete di Sorloth al 39?. Ecco le azioni salienti della partita. Norvegia, Austria e Slovenia a 7 punti. VIDEO Highlights e gol Austria-Norvegia 5-1: Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di5-1, match del gruppo 3 di Lega B di. Arriva la goleada dell’che si impone 5-0 grazie alla doppietta di Arnautovic (8? e 49?), alle reti di Lienhart (58?), Posch (62?), Gregoritsch (71?). Inutile la rete di Sorloth al 39?. Ecco le azioni salienti della partita.e Slovenia a 7 punti.e gol5-1:) SportFace.

