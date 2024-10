Grealish elogia Carsley per aver attaccato la libertà nella vittoria della Finlandia

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 22:31:42 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’attaccante dell’Inghilterra Jackhato l’allenatore ad interim Leeperpermesso alla squadra di giocare conNations League contro la. I Tre Leoni si sono ripresi dalla sconfitta contro la Grecia a metà settimana, con l’uomo del Manchester City che ha aperto le marcature. Trent Alexander-Arnold ha poi segnato un calcio di punizione, prima che Declan Rice ne segnasse il terzo per l’Inghilterra. È stata una serata positiva in Scandinavia che mantiene l’Inghilterra ancora in lizza per un postoLega Acompetizione dopo la retrocessione. Eera pieno di elogi per l’uomo in panchina. Parlando a ITV, ha detto: “Avremmo potutone qualcuna in più, ma a volte è stato difficile.