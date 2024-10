Giornata mondiale della vista, screening oculistici gratuiti a Prato (Di domenica 13 ottobre 2024) Prato, 13 ottobre 2024 – “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi, la prevenzione ci aiuta a farlo” questo lo slogan scelto dall’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità Italia Onlus, in occasione della Giornata mondiale della vista. La campagna di sensibilizzazione vede coinvolte oltre 90 città italiane e toccherà anche Prato grazie alla collaborazione con la sezione locale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e al Patrocinio del Comune di Prato. Le malattie che compromettono parte o tutta la vista sono in crescita a causa dell’invecchiamento e minacciano oltre 3 milioni di italiani che risultano essere a rischio di Glaucoma, Degenerazione Maculare e Retinopia diabetica. Per l’occasione oggi 13 ottobre in piazza del Comune fino alle 12. Lanazione.it - Giornata mondiale della vista, screening oculistici gratuiti a Prato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – “L’istinto ci porta a proteggere gli occhi, la prevenzione ci aiuta a farlo” questo lo slogan scelto dall’agenzia internazionale per la prevenzionececità Italia Onlus, in occasione. La campagna di sensibilizzazione vede coinvolte oltre 90 città italiane e toccherà anchegrazie alla collaborazione con la sezione locale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e al Patrocinio del Comune di. Le malattie che compromettono parte o tutta lasono in crescita a causa dell’invecchiamento e minacciano oltre 3 milioni di italiani che risultano essere a rischio di Glaucoma, Degenerazione Maculare e Retinopia diabetica. Per l’occasione oggi 13 ottobre in piazza del Comune fino alle 12.

