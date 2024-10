361magazine.com - Giglio e i sentimentimenti per Yulia, il gieffino svela cosa sarebbe successo fuori dal GF

(Di domenica 13 ottobre 2024), dopo settimane di tensioni, ha affrontato. I due si sono confrontati e il ragazzo ha finalmentetoprova “Il fatto di voler conoscerti c’è sempre stato”, ha detto. E poi: “da qui saremmo già andati ovunque per conoscerci meglio”. Ilha voluto sottolineare che la compagna gli piace e chedal reality il loro rapportodecollato. Luca, parlando con i compagni del Gf, ha anche ammesso: “Mi piace perché mi fa stare bene qui, migliora la mia giornata”. E anche se lei ha qualcuno ad attenderladalla casa, il giovane parrucchiere ha detto: “Non me ne frega assolutamente niente”. L’unico limite per lui rappresenta quello di essere stato scottato da esperienze passate e quindi desidera per questo procedere con cautela: “Non sono una persona che forza le cose, quando mi sbilancerò lo farò al momento giusto”.