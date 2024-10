Elon Musk appoggia Trump per cambiare il futuro degli Usa (Di domenica 13 ottobre 2024) Il supermiliardario, proprietario di X, si è schierato con Donald Trump. Ma le sue ambizioni vanno oltre la corsa per la presidenza. Elon Musk appoggia Trump per cambiare il futuro degli Usa InsideOver. It.insideover.com - Elon Musk appoggia Trump per cambiare il futuro degli Usa Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Il supermiliardario, proprietario di X, si è schierato con Donald. Ma le sue ambizioni vanno oltre la corsa per la presidenza.perilUsa InsideOver.

Elon Musk : ‘Bill Gates e altri miliardari sono “terrorizzati” da una vittoria di Trump’ - ''se Trump vincesse, la lista dei clienti di Epstein diventerebbe pubblica. E alcuni di quei miliardari dietro Kamala sono terrorizzati da questo risultato", ha detto Musk. (Imolaoggi.it)

Elon Musk a spada tratta per Trump : “Se perde sono f*****o. Dietro a Kamala i clienti di Epstein” - “Le persone che dicono che Trump è una minaccia per la democrazia sono loro stesse una minaccia per la democrazia”, ha sentenziato. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Per dare credito alla sua teoria, Musk ha citato l'Immigration Reform and Control Act del 1986, che concesse l'amnistia a milioni di migranti che si trovavano ... (Quotidiano.net)

Elon Musk : «Se Trump perde le elezioni mi perseguiteranno - sono fottuto» - Uno dei motivi per cui Kamala sta ottenendo così tanto sostegno è che, se Trump vincesse, la lista dei clienti di Epstein diventerebbe pubblica. Alcuni di quei miliardari dietro Kamala sono terrorizzati da questo risultato», ha accusato il miliardario. Le persone che dicono che Trump è una minaccia per la democrazia sono loro stesse una minaccia per la democrazia. (Lettera43.it)