Covid, il Valle Camonica tornano mascherine e accessi ridotti in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) tornano le mascherine nelle strutture sanitarie della Valle Camonica. E tornano anche gli accessi limitati: l'ingresso in pronto soccorso di alcuni casi di persone positive al Covid ha fatto scattare nuovamente le misure di sicurezza da parte dell'Asst competente per la sanità camuna.Le Bresciatoday.it - Covid, il Valle Camonica tornano mascherine e accessi ridotti in ospedale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)lenelle strutture sanitarie della. Eanche glilimitati: l'ingresso in pronto soccorso di alcuni casi di persone positive alha fatto scattare nuovamente le misure di sicurezza da parte dell'Asst competente per la sanità camuna.Le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli ultras come il Covid : con Genoa-Juve tornano le partite a porte chiuse - Gli ultras come il Covid: con Genoa-Juve tornano le partite a porte chiuse La partita a porte chiuse, l’eco delle voci dei giocatori che rimbalza sugli spalti vuoti: rimembranze della pandemia. . L'articolo Gli ultras come il Covid: con Genoa-Juve tornano le partite a porte chiuse sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Turismo - adesso i conti tornano : "Stranieri tornati ai livelli pre Covid" - Anche nel Chianti la percentuale maggiore è quella delle strutture con alloggi, +3,9% sul 2023, mentre in tutta la Toscana oltre 2 mila realtà hanno un’offerta di ristorazione per quasi 74mila posti a sedere mentre sono poco più di 1700 quelle con degustazione. 287 strutture ricettive italiane presenti. (Lanazione.it)

Covid e influenza - tornano i vaccini : ecco per chi sono raccomandati - La nuova campagna vaccinale sta per partire. Mentre l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) pubblica l'elenco dei vaccini autorizzati per la prossima campagna antinfluenzale, il ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia un "cambio di rotta" e spiega che la campagna di vaccinazione contro il... (Messinatoday.it)