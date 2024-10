Terzotemponapoli.com - Conte, Calaiò: “Impatto mentale il vero salto di qualità”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Emanuele, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Secondo l’ex attaccante del Napoli, Inter favorita per la corsa al titolo. Tuttavia la Champions potrà incidere. Per l’arcierelavora su tutto, anche sulla mentalità della squadra. Il tecnico salentino, e l’assenza di impegni europei, potrebbe fare la differenza. Di seguito le sue parole al quotidiano sportivo di Torino.: “L’Inter sulla carta parte favorita” Così l’ex attaccante del Napoli: “Se il Napoli può lottare per lo Scudetto? Per me si. L’Inter sulla carta parte favorita, ma i nerazzurri li vedo più concentrati sulla Champions quest’anno. Un fattore che potrebbe costare qualche punto alla squadra di Inzaghi; mentre gli azzurri hanno il vantaggio di poter pensare solo al campionato.