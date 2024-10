Carboni e la maledizione Marsiglia: Inter, due tentativi sfortunati – CdS (Di domenica 13 ottobre 2024) Valentin Carboni ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: il calciatore può tornare dal Marsiglia all’Inter chiudendo anzitempo la sua esperienza in Francia. Seconda volta sfortunata nei rapporti tra i due club. L’INFORTUNIO – Valentin Carboni potrebbe tornare all’Inter, dopo soli due mesi trascorsi al Marsiglia, per svolgere il periodo di riabilitazione dopo l’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si tratterebbe di un brutto epilogo di una storia finora sfortunata tra il calciatore e il club francese, con una serie di problemi fisici che ne hanno ostacolato il giusto impiego. Sarebbe, inoltre, il secondo “passaggio a vuoto” nello storico delle operazioni tra i due club. Inter-news.it - Carboni e la maledizione Marsiglia: Inter, due tentativi sfortunati – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Valentinha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: il calciatore può tornare dalall’chiudendo anzitempo la sua esperienza in Francia. Seconda volta sfortunata nei rapporti tra i due club. L’INFORTUNIO – Valentinpotrebbe tornare all’, dopo soli due mesi trascorsi al, per svolgere il periodo di riabilitazione dopo l’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si tratterebbe di un brutto epilogo di una storia finora sfortunata tra il calciatore e il club francese, con una serie di problemi fisici che ne hanno ostacolato il giusto impiego. Sarebbe, inoltre, il secondo “passaggio a vuoto” nello storico delle operazioni tra i due club.

