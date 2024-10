Boxe Beterbiev campione indiscusso dei mediomassimi | Bivol battuto per majority decision

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Arturè ildei pesi. A Riyadh il 39enne russo-canadese vince pere conserva la sua imbattibilità (20 vittorie su venti), cancellando quella di Dmitry, che prima di oggi aveva vinto 23 incontri su 23. Si tratta della prima vittoria ai punti nella carriera di, che in carriera aveva sempre trionfato prima del limite. Stavolta due giudici gli hanno assegnato i punteggi di 116-112 e 115-113, mentre l’altro ha firmato un 114-114. “Di solito non aspetto il suono della campana”, ha scherzato il 39enne che si è scatenato nelle riprese finali. Una sconfitta pesante per, che due anni fa avevaSaul ‘Canelo’ Alvarez (la sua seconda sconfitta dopo quella contro Floyd Mayweather) e che oggi vede sfumare la possibilità di riunificare le cinture WBA, WBO, WBC e IBF dei