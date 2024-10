Blitz contro la pedopornografia: un prete tra gli arrestati, perquisizioni anche in Fvg (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra le 33 perquisizioni effettuate dalla polizia postale di tutta Italia nell'ambito di una vasta operazione contro la pedopornografia online una è in Friuli Venezia Giulia. La Questura di Torino ha diffuso i dettagli sull'operazione denominata "La Croix", complessa indagine che ha portato a Pordenonetoday.it - Blitz contro la pedopornografia: un prete tra gli arrestati, perquisizioni anche in Fvg Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra le 33effettuate dalla polizia postale di tutta Italia nell'ambito di una vasta operazionelaonline una è in Friuli Venezia Giulia. La Questura di Torino ha diffuso i dettagli sull'operazione denominata "La Croix", complessa indagine che ha portato a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pedopornografia - Domizi (Polizia di Stato) : “Tutti noi possiamo essere Supereroi contro fenomeno adescamento on line” - L'assistente capo coordinatore, in servizio al Cosc di Milano, dice: "Non solo noi poliziotti, tutti possiamo usare i super poteri per scongiurare i rischi della Rete". (Sbircialanotizia.it)