Biancolino: “La squadra ha acquisito la giusta fiducia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È stato tutto perfetto. Siamo stati bravi a trovare subito il gol, anche se poi abbiamo sofferto un po’. Alla fine sono venuti fuori i valori di questo gruppo. Con il gioco di gruppo si stanno vendendo le qualità di ogni singolo. I gol li abbiamo sempre fatti ma non dobbiamo cullarci su questo”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaele Biancolino. ”Si vedono le qualità di ogni singolo calciatore. Partendo dal portiere fino a chi subentra – sottolinea il tecnico – Grazie alla disponibilità della squadra, che in poco tempo hanno percepito, mettendosi a disposizione. E’ solo merito loro, che hanno subito recepito quello che volevo e lo stanno facendo vedere gara dopo gara”. “E’ una forza dell’Avellino, la Curva, i tifosi. E’ sempre stata la nostra forza. Dico una cosa, con la Curva, il gol con il Foggia non lo avremmo mai preso. Anteprima24.it - Biancolino: “La squadra ha acquisito la giusta fiducia” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È stato tutto perfetto. Siamo stati bravi a trovare subito il gol, anche se poi abbiamo sofferto un po’. Alla fine sono venuti fuori i valori di questo gruppo. Con il gioco di gruppo si stanno vendendo le qualità di ogni singolo. I gol li abbiamo sempre fatti ma non dobbiamo cullarci su questo”. Parla così il tecnico dell’Avellino, Raffaele. ”Si vedono le qualità di ogni singolo calciatore. Partendo dal portiere fino a chi subentra – sottolinea il tecnico – Grazie alla disponibilità della, che in poco tempo hanno percepito, mettendosi a disposizione. E’ solo merito loro, che hanno subito recepito quello che volevo e lo stanno facendo vedere gara dopo gara”. “E’ una forza dell’Avellino, la Curva, i tifosi. E’ sempre stata la nostra forza. Dico una cosa, con la Curva, il gol con il Foggia non lo avremmo mai preso.

Avellino - Biancolino : "Con me gioca chi merita - chiedo di ripartire insieme. Ecco che gruppo ho trovato" - Non riesco a capire perché si. Raffaele Biancolino resta al timone della prima squadra dopo l'eredità raccolta da Pazienza e in conferenza stampa spiega: "Conoscendo questa piazza, arriviamo ad un punto in cui ci frena sempre qualcosa. . . Quattro punti in due gare e una meritata conferma in panchina. (Avellinotoday.it)